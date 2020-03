Dos miembros adicionales del Departamento de Policía de Chicago han dado positivo al coronavirus

"Hemos puesto avisos en la puerta de entrada que indican que las personas con situaciones que no son de emergencia recibirán un mejor servicio llamando al 311.… Pueden obtener el servicio que necesitan por teléfono y no arriesgarse a un contacto cara a cara. Esto no es solo para proteger a los policías en las estaciones, si no tambien para proteger al público", dijo Beck.