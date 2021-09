Interponen una demanda por una explosión que mató a tres hombres latinos en un parque estatal de Illinois

El 22 de septiembre de 2021 los abogados de la familia entablaron una demanda contra las empresas responsables de los artefactos explosivos (Caso No. 21 L 009411), alegando que no controlaron los explosivos en todo momento y no realizaron una inspección posterior adecuada a la explosión. La demanda sostiene que las compañías involucradas no evitaron que un artefacto explosivo cayera en manos de un civil, incluso después de descubrir uno de sus explosivos sin detonar 11 días después de la detonación inicial.