Decomisan cientos de miles de mascarillas N-95 falsas en Chicago

CHICAGO, Illinois.- Una revisión de rutina de agentes de aduanas en Chicago terminó con el descubrimiento de un cargamento de mascarillas N-95 falsas.

Después de pruebas, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) determinó que las mascarillas no son eficientes para filtrar partículas.

Los oficiales removieron 30 máscaras y las enviaron a una oficina de pruebas de los CDC en West Virginia. El informe concluyó que el 10% de los respiradores tenían una clasificación de eficiencia del filtro por debajo del 95%. El cargamento fue incautado bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Productos adulterados o mal etiquetados.

Una estimación realizada por un especialista en importaciones dio al cargamento un valor de poco más de 3 millones de dólares y su venta al público en casi 5 millones de dólares.

Una vez en los Estados Unidos, el costo de las mascarillas es más alto que el precio sugerido por el fabricante, debido estrictamente a que este producto tiene una gran demanda. El cargamento estaba destinado a una empresa en Manalapan, Nueva Jersey.

“Nuestros oficiales pudieron evitar que estas mascarillas defectuosas se vendieran con el pretexto de proteger completamente a los estadounidenses”, dijo Shane Campbell, director del Área Portuaria de Chicago. "Estas máscaras no cumplieron con los estándares de seguridad descritos por los CDC, lo que pone en riesgo al público, poniendo en peligro la salud y el bienestar de todos".

Algunas organizaciones están intentando explotar la escasez y creciente demanda de algunos productos farmacéuticos, equipos de protección personal y otros artículos médicos necesarios para responder a la pandemia de Covid-19.

Entre otros productos, los delincuentes contrabandean y venden equipos de seguridad falsificados, kits de prueba Covid-19 no aprobados, medicamentos no probados y productos de higiene de calidad inferior a través del internet.