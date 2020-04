¿Cuándo recibiré el cheque? ¿Me llegará si tengo un número ITIN?: contestamos preguntas sobre el plan económico contra el coronavirus

¿Quién es elegible para un reembolso de recuperación o ‘relief check’?

Todos los residentes de EE. UU. Con ingresos de menos de $75,000 ($112,500 por cabeza de familia y $150,000 casados), que no son dependientes de otro contribuyente y tienen un Número de Seguro Social elegible para el trabajo, son elegibles para el reembolso completo de $ 1,200 ($ 2,400 casados). También son elegibles para un adicional de $500 por niño. Una familia típica de cuatro es elegible para un reembolso de recuperación de $3,400.

Tengo un número ITIN, ¿Voy a recibir el cheque?

Las personas que declararon impuestos utilizando un número de identificación ITIN (individual taxpayer identification number) no son elegibles para el crédito, dijeron a Univision noticias expertos en derecho migratorio y en impuestos.

Declaro impuestos con un número ITIN, ¿puedo recibir ayuda por mi hijo (s)?

Las personas que declararon impuestos utilizando un número de identificación ITIN (individual taxpayer identification number) no son elegibles para el crédito.

¿A quiénes excluye?

No recibirán la ayuda los extranjeros no residentes.

Los "Extranjeros no residentes" (extranjeros sin estatus legal de permanencia o indocumentados) no son elegibles para la ayuda, estipula el proyecto de ley.

Asimismo, "Los individuos que no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019 y no reciben seguro social o beneficios de jubilación de ferroviarios serán excluidos", explica Kyle Pomerleau, experto en impuestos del American Enterprise Institute, en la página web de esa institución.

"Asimismo, los dependientes mayores de 17 años como padres no califican para los $500 adicionales. El proyecto también excluye explícitamente a los extranjeros no residentes, aquellos que no tienen un número de seguro social", agrega.