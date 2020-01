Cómo el principal asistente del Concejal Solís consiguió tres trabajos

“Literalmente pensé, bueno, gracias a Dios, mi licencia (para vender licor) está bien. Mejor le doy bastante, de esta manera permanezco en el radar”. Dijo Frytz durante varias entrevistas. “Si apoyo a quien sea que esté en el poder, sobreviviré o al menos me escucharán”.

Lassio estaba trabajando con Blue Line cuando Solís lo promovió a jefe de gabinete. En esa posición, Lassio estuvo involucrado repetidamente en el proceso de obtener permisos de la ciudad para festivales que contrataron a Blue Line para mantener el orden público, de acuerdo a una investigación de Better Government Association (BGA)/WBEZ.

Ambos, Lassio y un abogado de Blue Line, dijeron que la doble función como servidor público y guardia de seguridad no representaba un conflicto de interés alguno, y que Lassio no hizo nada malo.

“Si usted afirma que existe una correlación entre contratar a alguien de la comunidad, quien también trabaja en el gobierno, como oficial de seguridad de medio tiempo y mal pagado, ese es el peor plan de retorno de inversión que he visto en mi vida”, dijo el abogado, Frank Ávila, quien representa a Blue Line. “Si el señor Lassio hizo algo malo, eso no tiene nada que ver con Blue Line Security Solutions”.

La investigación de BGA/WBEZ no encontró evidencia de que la ayuda que Solís brindó a Harbee sea parte de la investigación federal que se está llevando a cabo.

Sin embargo, la examinación de cientos de páginas de registros públicos y más de una docena de entrevistas muestra que Lassio comenzó a construir su nueva carrera en un momento en que Solís estaba en serios problemas con las autoridades federales en contra de la corrupción. El Federal Bureau of Investigations, o FBI por sus siglas en inglés, ha detallado en registros públicos el esquema de extorsión que Solís usó por mucho tiempo en el que el concejal intercambiaba actos oficiales para beneficio personal, incluídas contribuciones políticas, regalos e incluso prostitución.

Solís no ha sido acusado de cometer un delito pero los registros de la corte federal muestran que trabajó como informante federal, grabando en secreto a otros funcionarios electos. Esas grabaciones son parte de la investigación del FBI, la cual se enfoca en la omnipresencia de corrupción en un mundo donde las conexiones políticas son extensas, el poder a menudo se vende por dinero y los puestos de trabajos sirven como moneda de intercambio para pagar la lealtad.

‘Sería un gusto apoyarlos’

Según Frytz, el portero del bar que trabajaba esa noche, no se dio cuenta de la herida de bala y sacó al hombre del bar, a quien luego la policía identificó como miembro de una pandilla, pero que nunca llamó al número de emergencia, 9-1-1.

Como resultado de esta falta, Harbee y su propietario recibieron una citación por no informar sobre el incidente a las autoridades, de acuerdo a registros públicos. Así comenzó una batalla burocrática con la municipalidad que Frytz mantuvo por más de un año.

El 15 de diciembre del 2015, la licencia para vender licor del bar expiró, según registros públicos. Frytz dijo que no pudo renovarla debido a que la citación por el incidente del tiroteo aún estaba pendiente. Fue entonces cuando Frytz cerró el bar y Solís comenzó a ofrecer su ayuda.

“Por favor tenga en cuenta que estoy a favor de la reemisión de la licencia para vender alcohol de Harbee Liquors, Inc.”, escribió Solís en papel membretado como concejal del Distrito 25. “El señor Steven Frytz ha sido un propietario que siempre cumple con los requerimientos de la ciudad. Nunca he recibido quejas de este negocio y espero que puedan renovar su licencia”.

En abril, Frytz firmó cheques por $2000 para fondos de la campaña política de Solís, según registros públicos. Eso fue encima de los $10,000 que había contribuido un año antes, después de recibir la citación por no llamar al 9-1-1.

Frytz dijo que todas sus contribuciones políticas para Solís coinciden con recaudaciones de fondos a las que él fue invitado, y que no las ofreció a cambio de ayuda con la municipalidad. “Es mejor estar bien con él (Solís) porque ahora es una fuerza”, dijo Frytz.

Después de reabrir el bar en abril del 2016, Frytz contrató a Lassio como portero. Frytz dijo que no tenía conocimiento en ese momento de que Lassio era uno de los empleados principales de la oficina de Solís. Dijo que darle trabajo a Lassio no fue una forma de pago para Solís y que no sintió presión alguna para contratarlo.