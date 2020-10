Chicago vuelve a encabezar la lista de las ciudades con más ratas en la nación

CHICAGO, Illinois.- Por sexto año consecutivo, la capital del Medio Oeste encabeza la lista como la ciudad con más ratas en toda la nación.

La compañía de control de plagas Orkin emite el listado según el número de tratamientos contra roedores que aplicó en residencias y comercios entre el 1 de septiembre del 2019 al 31 de agosto del 2020.

El segundo lugar entre las ciudades con más ratas pertenece a Los Ángeles y el tercero a Nueva York, aunque hay nuevos integrantes entre los 20 primeros lugares.

Nuevo en el Top 10 de este año es Baltimore, ocupando el octavo lugar, y entrando en el Top 20 está San Diego, subiendo 13 lugares para asegurar el puesto 19.

Los roedores pueden causar daños estructurales al roer cables eléctricos, líneas de gas y vigas de soporte.

Orkin dice que en un año sin precedentes la visibilidad de los roedores ha aumentado, creando preocupación tanto para los propietarios de viviendas como para los propietarios de negocios. Como se informó en la primavera, el cierre de restaurantes impulsado por la pandemia obligó a los roedores a encontrar nuevas fuentes de alimentos. Sin desperdicio de alimentos para consumir, se vio a estas plagas hurgando en nuevas áreas y exhibiendo un comportamiento inusual o agresivo. La presencia de roedores se volvió tan relevante que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron una guía de Control de Roedores sobre las formas de mantener a las ratas y ratones fuera de hogares y negocios.

A medida que nos acercamos a los meses más fríos, la actividad de los roedores seguirá aumentando a medida que estas plagas busquen refugio en áreas cálidas con comida y agua disponibles. A medida que la población de EEUU pasa más tiempo en casa esta temporada, los residentes deben prestar más atención a las cosas que atraen a ratas y ratones.

"Los roedores son expertos en olfatear comida y refugio, y son resistentes en su forma de obtener ambos", dijo Ben Hottel, un entomólogo de Orkin. "Las propiedades residenciales ofrecen el hábitat ideal para los roedores y, una vez que se instalan, son capaces de reproducirse rápidamente y en grandes cantidades".

Se sabe que los roedores causan graves daños estructurales con sus fuertes mandíbulas y sus habilidades para excavar. Tienen dientes frontales de gran tamaño para roer y tienen dientes de control, que están adaptados para masticar una variedad de artículos, incluidos cables eléctricos, tuberías de agua y líneas de gas. "Desafortunadamente, los roedores pueden causar un gran daño adentro y alrededor de las casas", dijo Hottel.

Más allá del daño estructural, existen múltiples problemas de salud asociados con los roedores, y durante un tiempo de mayor conciencia sobre la transmisión del coronavirus, es fundamental prevenir su presencia y los patógenos dañinos que transportan. Las ratas y ratones son capaces de contaminar los alimentos a través de patógenos que pueden causar intoxicación alimentaria o leptospirosis. También pueden transmitir enfermedades como el hantavirus y la peste, específicamente en el oeste de los EEUU, males que si bien son poco comunes, pueden ser fatales.

Orkin dice que la buena noticia es que una infestación de ratas se puede prevenir. Para ayudar a los residentes a evitar los posibles riesgos para la salud y la seguridad asociados con los roedores, Orkin recomienda los siguientes consejos para ayudar a prevenir las ratas y ratones adentro y alrededor de la casa:

No deje comida. Las migas pequeñas y la basura son populares fuentes de alimentos, al igual que los productos secos como los granos y los cereales. Estos deben guardarse en recipientes sellados de metal o vidrio para evitar la contaminación.

Evite los espacios abarrotados. Los objetos de cartón resultan atractivos para los roedores, ya que tienden a masticarlos para usarlos en sus nidos. Aproveche su tiempo extra en casa para limpiar y organizar los espacios abarrotados de la casa.

No dejes que el jardín se vuelva loco. La hierba alta con refugios adecuados, como pilas de leña junto a la casa, puede ser un hábitat ideal para los roedores. Las ramas de los árboles en contacto con las casas también pueden ofrecer a los roedores un fácil acceso a los niveles superiores de una casa, donde pueden encontrar un camino hacia el ático.

Inspeccione tanto el interior como el exterior de su casa en busca de excrementos de roedores, madrigueras y marcas de roce a lo largo de la base y las paredes. Cuanto más rápido se detecten los roedores, mejor.

Busque posibles puntos de entrada fuera de su casa y selle las grietas y agujeros si los encuentra. Instale selladores alrededor de las entradas, especialmente debajo de las puertas, para ayudar a evitar que los roedores entren a escondidas.

Con los consejos anteriores, los hogares de todo el país pueden estar mejor equipados para mantener alejados a los roedores. Para controlar eficazmente la introducción de roedores, comuníquese con un profesional capacitado en plagas que pueda evaluar su situación, implementar una solución sólida que esté diseñada solo para su hogar y monitorear las mejoras a lo largo del tiempo.

Aquí la lista completa de las ciudades con más ratas en todo el país:

1. Chicago

2. Los Ángeles

3. Nueva York

4. Washington, D.C.

5. San Francisco, CA

6. Detroit, MI

7. Filadelfia, PA (+3)

8. Baltimore, MD (+4)

9. Denver, CO

10. Minneapolis, MN (-2)

11. Cleveland, Oh. (-4)

12. Seattle (+1)

13. Boston (+1)

14. Atlanta, GA (-3)

15. Indianapolis (+1)

16. Dallas-Fort Worth (-1)

17. Houston, TX

18. Pittsburgh, PA

19. San Diego, CA (+13)

20. Miami, FL (-1)

21. Nueva Orleans, LA (+6)

22. Cincinnati, OH (+1)

23. Portland, OR (-1)

24. Milwaukee, WI (-4)

25. Norfolk, Virginia (+1)

26. Raleigh, Carolina del Norte (-2)

27. Hartford, CT (-2)

28. Columbus, OH (-7)

29. Grand Rapids, MI

30. Kansas City, MO (+8)

31. Charlotte, Carolina del Norte (-3)

32. Phoenix, AZ (5)

33. Richmond, Virginia (-3)

34. Nashville, TN

35. Greenville, Carolina del Sur (-2)

36. Sacramento, CA (+5)

37. San Luis, MO (-6)

38. Albany, Nueva York (+10)

39. Champaign, IL (-3)

40. Green Bay (+18)

41. Tampa, FL (-1)

42. Flint, Michigan (+3)

43. Buffalo, Nueva York (-8)

44. Siracusa, FL (-5)

45. Knoxville, TN (+14)

46. Orlando, FL (-3)

47. Burlington, Virginia (+2)

48. Albuquerque, NM (+19)

49. Dayton, OH (-2)

50. West Palm Beach, FL (+3)