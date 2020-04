Casos de coronavirus en Illinois listados por código postal

Los códigos postales con menos de cinco casos no se enumerarán por razones de privacidad.

Ha habido 225 casos confirmados en el código postal 60645. El código postal 60620 en el lado sur de Chicago no se queda atrás con 216 casos confirmados.

Estos datos solo representan casos confirmados y no tienen en cuenta a aquellos que podrían tener el virus pero que no han sido probados. Las muertes por código postal no están disponibles.