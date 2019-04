Buscan a un sospechoso de robar 17 propiedades comerciales en Chicago

• Cuadra 0-100 S. Cicero Ave., el 18 de marzo de 2019 a las 5:38 a.m.

• Cuadra 200 S. Cicero Ave., el 2 de marzo de 2019 a las 3:31 a.m.

• Cuadra 300 S. Laramie Ave., el 19 de marzo de 2019 a las 4:13 a.m.

• Cuadra 400 S. Laramie Ave., el 3 de marzo de 2019 a las 2:47 a.m.

• Cuadra 300 N. Laramie Ave., el 17 de marzo de 2019 a las 3:00 a.m.

• Cuadra 500 N. Laramie Ave., el 5 de marzo de 2019 entre 4:40 a.m. - 5:50 a.m.

• Cuadra 5100 W. Washington Blvd., entre el 16-17 de marzo y entre las 6:00 p.m. - 10:00 a.m.

• Cuadra 4800 W. Chicago Ave., el 31 de marzo de 2019 entre las 5:00 a.m. y las 9:30 a.m.

• Cuadra 4000 W. Grand Ave., el 8 de marzo de 2019 a las 4:35 a.m.

• Cuadra 4500 W. Grand Ave., el 21 de marzo de 2019 a las 12:33 a.m.

• Cuadra 4500 W. North Ave., el 8 de marzo de 2019 a las 4:07 a.m.

• Cuadra 6600 W. Diversey Ave., el 19 de marzo de 2019 a las 12:00 p.m.

• Cuadra 0-100 W. Madison Ave., el 11 de marzo de 2019 a las 5:27 a.m.

• Cuadra 500 W. Lake St., el 14 de marzo de 2019 a las 3:00 a.m.

• Cuadra 0-100 N. Dearborn St., el 20 de marzo de 2019 a las 7:19 p.m.

• Cuadra 0-100 N. Dearborn St., el 22 de marzo de 2019 a las 11:06 p.m.

• Cuadra 0-100 W. Randolph St., el 22 de marzo de 2019 a las 11:21 p.m.