Alcaldesa de Chicago dice que las fuerzas federales no actuarán por su cuenta en la ciudad

"No queremos agentes federales actuando por su cuenta en Chicago y no permitiremos que vengan a nuestra ciudad y detengan a las personas en la calle y violen sus derechos. Eso no pasará en Chicago. Lo he dejado bien claro a todas las autoridades federales con las que he hablado y ellos entienden que si cruzan la línea, no dudaremos de usar todas las herramientas en nuestra disposición para frenar sus acciones".