Advierte la alcaldesa de Chicago que podría volver a la Fase 3 si los casos de coronavirus continúan aumentando

"Jóvenes, ustedes no son inmunes al covid-19 , la realidad es muy distinta, las estadísticas lo demuestran, dice la alcaldesa. Desde el 13 de junio, cerca del 30 por ciento de los nuevos casos en Chicago provienen de personas de entre 18 a 29 años de edad, el incremento se ve en todos los grupos étnicos y por toda la ciudad".

"No podemos nada más pensar en uno mismo sino pensar en las personas mayores personas embarazadas, los niños los jóvenes tienen energía, la salud y el valor para salir a divertirse pero tienen que entender si salen se están poniendo en riesgo a ellos mismos y a la comunidad", dijo Lisandra Ramírez una joven habitante de Chicago.

Es por esto que Lightfoot no quisiera revertir las medidas de reapertura, sin embargo, dijo que si fuera necesario no dudaría en regresar a la ciudad a la Fase 3, eso significa cerrar negocios y limitar la movilidad. "Yo no quiero ser esa persona, pero lo seré si debo hacerlo". afirmó Lightfoot.