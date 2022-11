Multas de hasta $1,000: evita sanciones por acumulación de nieve

Los residentes deben mantener al menos 5 pies libres de nieve y hielo de todas las aceras adyacentes a su domicilio.

Quienes vivan en esquinas son responsables de las dos aceras que correspondan a su lote.

No acumules la nieve que retiras en el derecho de paso: paradas de autobuses, espacios de estacionamiento, carriles ciclistas, etc.

Debes limpiar la nieve tan pronto como sea posible.

La nieve que cayó entre las 7 a.m y las 7 p.m. debe ser paleada antes de las 10 p.m.

La nieve que cae entre las 7 p.m. y las 7 a.m. debe ser removida antes de las 10 a.m.

La normativa aplica todos los días de la semana.