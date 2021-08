Acusan a policías de Chicago de apuntar sus armas a dos niñas de 4 y 9 años en un cateo equivocado

Los agentes de policía de Chicago entraron a la fuerza en el apartamento de la familia porque creyeron imprudentemente que un sospechoso descrito vagamente con un arma en una gasolinera cercana había entrado específicamente en el edificio de apartamentos de tres pisos de los demandantes y en el apartamento de los demandantes. Los oficiales estaban completamente equivocados. Sus propios videos muestran que estaban equivocados; muestran que los agentes no encontraron a nadie en el apartamento de los demandantes, salvo a la familia. No muestran a nadie entrando o saliendo del edificio de los demandantes o del apartamento de la familia. Los oficiales no encontraron ninguna señal de que hubiera entrado algún sospechoso. No encontraron un arma. Los oficiales no arrestaron a nadie.