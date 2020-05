Abren más centros de pruebas de coronavirus en vecindarios latinos en Chicago

</iframe><br/><br/><b>Recursos</b>:<br/><br/><a href="https://www.univision.com/local/chicago-wgbo/perdiste-tu-trabajo-a-causa-del-coronavirus-esta-guia-te-explica-como-presentar-tu-solicitud-de-desempleo-en-illinois" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(35, 88, 191); text-decoration: none; background-color: transparent; font-weight: 700;">¿Perdiste tu trabajo a causa del coronavirus? Esta guía te explica cómo presentar tu solicitud de desempleo en Illinois</a><br/><br/><a target="_blank" href="https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.univision.com%2Flocal%2Fchicago-wgbo%2Flugares-en-chicago-y-los-suburbios-que-le-estan-dando-comida-gratuita-a-estudiantes-y-al-publico-durante-el-brote-de-coronavirus-fotos" style="box-sizing: border-box; color: rgb(35, 88, 191); text-decoration: none; background-color: transparent; font-weight: 700;">Lugares en Chicago y los suburbios que le están dando comida gratuita familias durante el brote de coronavirus</a><br/><br/><a target="_blank" href="https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.univision.com%2Flocal%2Fchicago-wgbo%2Feste-mapa-interactivo-muestra-donde-puede-hacerse-la-prueba-de-coronavirus-en-el-area-de-chicago" style="box-sizing: border-box; color: rgb(35, 88, 191); text-decoration: none; background-color: transparent; font-weight: 700;">Este mapa interactivo muestra dónde puede hacerse la prueba de coronavirus en el área de Chicago</a><br/><br/><a target="_blank" href="https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.univision.com%2Flocal%2Fchicago-wgbo%2Fnoticias%2Fdinero%2Fcuando-recibire-el-cheque-me-llegara-si-tengo-un-numero-itin-preguntas-sobre-el-plan-economico-contra-el-coronavirus" style="box-sizing: border-box; color: rgb(35, 88, 191); text-decoration: none; background-color: transparent; font-weight: 700;">¿Cuándo recibiré el cheque? ¿Me llegará si tengo un número ITIN?: preguntas sobre el plan económico contra el coronavirus</a><br/><br/><a target="_blank" href="https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.univision.com%2Flocal%2Fchicago-wgbo%2Fen-busca-de-un-trabajo-este-es-un-listado-de-companias-que-estan-contratando-en-el-area-de-chicago" style="box-sizing: border-box; color: rgb(35, 88, 191); text-decoration: none; background-color: transparent; font-weight: 700;">¿En busca de un trabajo?: Este es un listado de compañías que están contratando en el área de Chicago</a><br/><br/><a target="_blank" href="https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.univision.com%2Fnoticias%2Fen-video-asi-puedes-hacer-tapabocas-reusables-en-tu-casa-sin-tener-que-coser-video%2F%3F2323" style="box-sizing: border-box; color: rgb(35, 88, 191); text-decoration: none; background-color: transparent; font-weight: 700;">En video: Así puedes hacer tapabocas reusables en tu casa sin tener que coser</a> Debe cubrirse la cara en Illinois a partir del 1 de mayo: esto es lo que necesita saber<br/><br/><b>También te puede interesar: </b><br/><bsp-carousel data-state="{"cms.content.publishDate":1589239550006,"cms.content.publishUser":{"_ref":"00000167-bd78-de2a-a377-bf78d3e30000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1589239550006,"cms.content.updateUser":{"_ref":"00000167-bd78-de2a-a377-bf78d3e30000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"items":{"gallery":{"_ref":"00000171-518f-d65b-af7b-79dfe87e0001","_type":"8bef3534-a8b9-3d63-8ef0-f2da41b84783"},"_id":"00000172-060e-d363-a973-3ebf9d150000","_type":"1484114f-6ed1-3dc6-b28b-405ecf5b9f61"},"_id":"00000172-060e-d363-a973-3ebf9d120001","_type":"aea2154e-dc6e-3368-92ef-d9ef5d933eed"}">Así enfrenta Chicago la pandemia de coronavirus que ha desatado una crisis de salud pública sin precedentes </bsp-carousel><bsp-video data-state="{"cms.content.publishDate":1589239582740,"cms.content.publishUser":{"_ref":"00000167-bd78-de2a-a377-bf78d3e30000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1589239582740,"cms.content.updateUser":{"_ref":"00000167-bd78-de2a-a377-bf78d3e30000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"video":{"_ref":"00000172-0603-d867-a177-5e1f44330000","_type":"431a5800-2fb3-3b19-9801-23dc4b0ff9a8"},"_id":"00000172-060f-d363-a973-3ebf37440000","_type":"eeff2150-54b6-38cb-84d9-5ffe45c70685"}">Abrirán más centros de pruebas de coronavirus en vecindarios de Chicago con mayoría hispana</bsp-video>