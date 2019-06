Acusan a tres trabajadores ​​de la granja Fair Oaks en Indiana por crueldad animal

Los nombres de los acusados no fueron revelados de inmediato, pero siguen investigando.

El fundador de 'Fair Oaks' indicó que no sabía de esto, despidió a 4 empleados, y dijo que está apenado de no haberse dado cuenta del abuso.

Fair Oaks Farms es propietaria de la compañía de productos lácteos Fairlife, con sede en Chicago, en el West Loop y vende una variedad de productos en tiendas como Jewel Osco, Tony's Fresh Market Strack and Vantil entre otras.