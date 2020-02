23 parroquias católicas se fusionarán en el área de Chicago

Cuatro parroquias: St. Bride, Our Lady of Heaven, Our Lady of Peace y St. Philip Neri, en los vecindarios de South Shore y Jeffery Manor, se combinarán para el 1 de julio. La nueva parroquia tendrá una sola escuela en St. Philip Neri. San Felipe también servirá como iglesia parroquial. El nombre de la nueva parroquia no ha sido determinado. Tres parroquias, St. Henry, St. Margaret Mary y St. Timothy, en el vecindario de West Rogers Park, se unirán para formar una nueva parroquia a partir del 1 de julio.