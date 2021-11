Contribuyentes del condado de Kern comienzan a recibir cheques de estímulo de California

¿Cuánto recibirá cada persona? Aquellas personas que calificaron para el primer pago de estímulo y reclamó un crédito por uno o más dependientes recibirán 500 dólares. Quienes no calificaron para ese pago de estímulo y no reclamaron créditos por uno o más dependientes, recibirán 600 dólares. Quienes no calificaron para el primer estímulo y reclamaron uno o más dependientes podrían recibir 1,100 dólares. Finalmente, quienes si calificaron para el estímulo inicial y no reclamaron créditos por uno o más dependientes, no califican para el segundo pago de estímulo.