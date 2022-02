Violento choque termina con saldo de dos muertos al sur de Bakersfield

El sedán negro viajaba hacia el oeste por Herring Road mientras que el camión semirremolque viajaba hacia el sur por Old River Road. La Patrulla de Carreteras de California explicó que la intersección en Herring y Old River Road es una intersección en T y hay una señal de alto para aquellos que viajan hacia el este y el oeste por Herring Road, mientras que Old River Road fluye libremente.