Junta Médica de California suspende licencia a médico de Bakersfield

Al Qaisi obtuvo el título de doctor en medicina en la Universidad de Mosul en Irak en 1979, y realizó una residencia en anestesiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Kentucky entre 1996 y 1998, una especialización en cirugía ortopédica la prestigiosa escuela de medicina Baylor en Texas entre 1998 y 1999, y una residencia en medicina familiar en en Scott and White Memorial Hospital de la Universidad A&M en Texas. Al Qaisi también trabajó en Advanced Health Care of Bakersfield.