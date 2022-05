Niveles explosivos de gas metano en pozos abandonados afectan a un barrio latino de Bakersfield

En bajas concentraciones, el gas metano no es perjudicial, pero los niveles extremadamente altos de CH4 disminuyen la cantidad de oxígeno en el aire, lo que puede provocar asfixia. Algunos de los síntomas que pueden surgir debido a la exposición aguda incluyen dolor de cabeza, debilidad, mareos, náuseas, vómitos, respiración rápida, pérdida de coordinación y pérdida de conciencia. No se conocen efectos a largo plazo para la salud causados por el metano y no puede causar irritación de la piel a menos que se entre en contacto con el gas licuado.