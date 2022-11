“After School Satan Club”, el club de una escuela primaria patrocinado por el Templo Satánico que genera polémica en California

"El Templo Satánico es una religión no teísta que ve a Satanás como una figura literaria que representa una construcción metafórica de rechazar la tiranía y defender la mente y el espíritu humanos. After School Satan Club no intenta convertir a los niños a ninguna ideología religiosa. En cambio, el Templo Satánico ayuda a los niños a pensar por sí mismos. Todos los Clubes Satánicos Extraescolares se basan en actividades centradas en los Siete Principios Fundamentales y enfatizan una cosmovisión científica, racionalista y no supersticiosa", dice un volante del club.