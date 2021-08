99.16% de casos de coronavirus en Kern corresponde a personas no vacunadas

Los no vacunados del condado de Kern representan el 99.16% de los casos positivos en el condado desde que se comenzó a hacer la distinción el pasado 21 de enero. Los no vacunados también representan el 98.96% de las hospitalizaciones. El porcentaje de las personas vacunadas que fueron infectadas por el virus representan el 0.07% y mientras que el 0.005% de las hospitalizaciones correspondieron a personas no vacunadas.