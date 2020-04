Texas es uno de los estados "menos agresivos" en la lucha contra el coronavirus, según informe

AUSTIN, Texas- Las medidas tomadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para frenar el coronavirus aparentan no ser suficiente según un estudio de WalletHub .

Según WalletHub, el reporte analizó casos confirmados de COVID-19 per cápita y legislación estatal sobre la pandemia. También estudiaron la participación de la fuerza laboral en las industrias afectadas.

El gobernador de Texas ha ordenado que los negocios ‘no esenciales’ deberán permanecer cerrados hasta el 30 de abril con el fin de disminuir los casos de coronavirus en el estado. Asimismo, la medida incluye que las clases en todo el estado no se retomen hasta el 4 de mayo.

Sin embargo, en repetidas ocasiones ha indicado que esta medida no es una “estrategia de quedarse en casa”. El gobernador explicó que el término ‘shelter in place’ no es un término adecuado para definir lo que se está realizando en todo el estado porque las personas pueden salir de sus residencias para realizar actividades esenciales.