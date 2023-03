"Estamos aquí para exigir un cambio": piden más control de armas en Texas

"Las armas no deberían ser más fáciles de que el seguro médico, la leche de fórmula, el voto, los libros o el alistamiento militar. No de la Segunda Enmienda. En cambio, estamos pidiendo leyes razonables que crearán un Texas más seguro para todos nosotros. Actuar requiere valentía. Las soluciones propuestas no son nuevas. No podemos esperar a que ocurra otra tragedia. ", menciona el grupo democrático en un comunicado.