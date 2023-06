La visita de DeSantis al estado de la estrella solitaria no sería “para compartir una visión positiva del futuro para las familias de Texas (de la cual no tiene ninguna), sino para recaudar grandes cheques de donantes corporativos multimillonarios para que pueda continuar financiando sus extrañas e incómodas paradas de campaña de Iowa y New Hampshire”, comentó el presidente de los demócratas texanos.