“Yo lo que pido es tiempo": Residentes de apartamentos en Austin viven con miedo a ser desalojados

“Bueno es verdad si los quiero convertir en condominios, pero no es como que queremos destrozar estos lugares y poner un nuevo edificio o rascacielos y sacar a todo el mundo. Eso no es cierto, los apartamentos se quedarán igual el esqueleto del apartamento sigue siendo el mismo, no estamos demoliendo nada, no estamos derribando muros, no se requirió rezonificación por lo que la representación que está dando la ciudad de Austin es incorrecta”, enfatizó Duke.