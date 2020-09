“Queremos proteger a nuestros soldados”: Presentarán este miércoles la medida #IAmVanessaGuillén

“Esperamos que el Congreso, el Senado y el presidente apoyen el proyecto de ley que protegerá a quienes sufren acoso sexual en las fuerzas armadas y responsabilizará a esos agresores por sus acciones. No te avergüences de ti mismo, el avergonzado es el agresor, esos deben rendir cuentas y hacerse justicia”, lee el comunicado publicado en la página de Facebook ‘Find Vanessa Guillén’.

La legislación #IAmVanessaGuillen busca que los miembros del Ejército, tanto hombres como mujeres, denuncien el acoso y la agresión sexual a un tercero y no a su línea de mando. De acuerdo con el proyecto, un tercio de los soldados completarán un informe sobre el acoso sexual, pero el caso se cierra y no se lo toma en serio, los otros no lo informarán por temor a represalias.