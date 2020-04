“Por no tener historial médico, no me consideraban en riesgo”: hispana con coronavirus critica atención médica

Lola Gómez, de 42 años, narró en su video en Facebook que es una mujer saludable, sin historial médico, que se ejercita todos los días y come bien. Sin embargo, pese a mantenerse todo el tiempo con guantes y mascarillas, comenzó a sentir los síntomas del virus.

“Hay mucha gente que no cree que esto es serio y lo es. Yo pensé que no iba a pasar la noche”, indicó.

“No son los medios creando pánico, no es el gobierno creando pánico, es una enfermedad seria. Tu cuerpo no conoce esta enfermedad y está luchando contra algo que no conoce”, explicó.