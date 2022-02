Elecciones primarias en Texas 2022: ¿qué se vota y cuándo se llevan a cabo?

Si no pudiste votar durante las elecciones primarias, puedes hacerlo el mismo día de las elecciones, que es el 1 de marzo. Todos los lugares de votación en Texas estarán abiertos de 7 am a 7 pm. Si estás en la fila de algún centro de votación antes de que cierren a las 7 pm puedes votar, no importa si hay demoras para llegar a la urna.