Alcaldía de Austin: Celia Israel y Kirk Watson se enfrentan en segunda vuelta el 13 de diciembre

"Yo era una joven latina gay que salía al mundo por primera vez. Me gradué de la Universidad de Texas, serví en la administración de Ann Richards, conocí al amor de mi vida, me convertí en agente de bienes raíces y luego en miembro de la Cámara de Representantes de Texas. Esta ciudad me forjó en lo que soy hoy", lee su mensaje de campaña publicado en su página web.