Vicegobernador de Texas pide la renuncia del director ejecutivo de ERCOT tras apagones masivos

“ Tanto el presidente de la PUC como el director ejecutivo de ERCOT dijeron que estaban preparados el día antes de que la tormenta golpeara con toda su fuerza , pero obviamente no lo estaban. En su testimonio ante el Comité del Senado, el director ejecutivo de Vistra Corporation, Curt Morgan, declaró que el 10 de febrero, el miércoles anterior a la tormenta, había informado a ERCOT que Vistra no creía que ERCOT tuviera la potencia adecuada para hacer frente a las temperaturas árticas y las precipitaciones proyectadas”, lee el comunicado.

De acuerdo con Patrick, este no fue el único error de juicio que hicieron la PUC o ERCOT. Patrick señaló que no consideraron que la fuerte helada podría apagar las plantas generadoras de electricidad o que las cuadrillas no podrían hacer reparaciones de emergencia porque las carreteras serían intransitables.