Personas con condiciones médicas no necesitan mostrar evidencia para recibir la vacuna contra el coronavirus en Austin

AUSTIN, Texas- Las personas con condiciones médicas que son elegibles para recibir la vacuna contra el coronavirus en Austin no necesitan mostrar evidencia de su enfermedad, según indicaron funcionarios de Austin Public Health.

La directora de Salud Pública de Austin, Stephanie Hayden, dijo que los funcionarios de salud no están pidiendo actualmente a las personas que proporcionen evidencias de su condición médica calificada bajo la definición de la Fase 1B. Estas son las condiciones médicas incluidas en la Fase 1B:

¿Cómo puedes registrarte para recibir la vacuna?

También habrá una línea telefónica disponible para quienes no tengan acceso a Internet o computadora. La línea directa de enfermería de Austin Public Health está disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm en el 512-972-5560.