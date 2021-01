Paso a Paso: Así te puedes registrar para obtener la vacuna contra el coronavirus en Austin

Si las personas no son elegibles o las citas están llenas, se las colocará en una lista de espera y se les notificará en el futuro si hay vacunas adicionales disponibles.

También habrá una línea telefónica disponible para quienes no tengan acceso a Internet o computadora. La línea directa de enfermería de Austin Public Health está disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm en el 512-972-5560.