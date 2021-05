Niña muere en un campamento de verano y sus padres buscan que Texas apruebe medida para evitar otros casos

Los padres indicaron que en el segundo día del programa, Cati tenía pautado ir a la piscina. La menor no sabía nadar.

“Les había preguntando sobre los salvavidas, la niña no sabe nadar, lo había puesto en escrito pero no importa que lo hubiese puesto en escrito, también quise decir muchas veces. Ese día que la dejé también le pregunté cuál era el plan”, explicó DelaPeña.

La mujer dijo que los líderes del campamento le indicaron que no tenía que llevar chaqueta salvavidas, que también los iban a proveer. Sin embargo, a pocas horas después, llamaron a los padres para informarles que había pasado un accidente.

“Me preguntaron que a qué hospital quería que la llevaran. Ahí pues me di cuenta que era algo serio”, indicó el papá John DelaPeña.

Tras la tragedia, ambos padres decidieron indagar sobre las leyes en Texas y se percataron que no hay nada sobre chalecos para niños que no pueden nadar. El proyecto de ley en honor a Cati, que fue presentado por la representante demócrata Vicki Goodwin, busca que las escuelas y campamentos juveniles identifiquen a los niños que no saben nadar o que están en riesgo mientras nadan y que le pongan chalecos salvavidas.