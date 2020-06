Organizan una misa para pedir el apoyo de la comunidad para encontrar a Vanessa Guillén

La sección regional de LULAC y una iglesia de Killeen organizaron una misa para pedir el apoyo de la comunidad para encontrar a Vanessa Guillén, la joven soldado que desapareció de la base de Fort Hood el 22 de abril . Este es otro acto para ejercer presión a las autoridades competentes, quienes según la familia de la joven no han actuado con claridad ni urgencia.

“Lo que está pasando en esa base es grave. Mi hija desapareció de adentro, no de afuera”, dijo la madre de Vanessa al señalar que no descansarán y que luchan día a día para exigir justicia.

Las denuncias de la familia de Vanessa Guillén

La madre dijo que la joven le confesó que estaba siendo “acosada por un sargento”. “Yo le dije: Denuncia a ese miserable… no se puede quedar esto así”, señaló Gloria.

La madre señaló que la joven dijo que “no podía” porque dirían que estaba “loca” y que no le creerían. “Yo hago responsables a ellos: a los sargentos, comandantes y coronel de la desaparición de mi hija”, dijo Gloria.

“El ejército no ha sido de mucha ayuda para decir la verdad”, dijo Mayra Guillén, hermana de Vanessa. “Que eso le haya pasado a mi hermana dentro de una base militar no tiene sentido. No tiene explicación”, agregó Mayra.