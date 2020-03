"No hay necesidad de pánico", doctora asegura Austin está listo para atender casos de coronavirus

Durante conferencia de prensa la semana pasada, el director médico interino y autoridad de salud de Austin Public Health, Mark Escott, aseguró que al momento no hay casos confirmados del nuevo coronavirus en Austin.

“No hay necesidad de tener pánico, de comprar las máscaras, que la verdad no los protege. No recomendamos máscaras. No tengan pánico porque esta comunidad está bien preparada”, indicó Douglas.