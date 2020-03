"Necesitamos mucha ayuda y oración", habla madre de menor asesinado tras discusión por volumen de música

“Me llamaron (al trabajo) que había una discusión por música muy alta. Yo llegué a la casa para hacer el reporte con la policía de Round Rock y en ese momento mis hijos estaban bien. Cuando yo regresé al trabajo, como una hora después, me llamó mi hijo mayor y me dijo que habían disparado a mi hijo…no pude entrar a ver a mi hijo y a este momento todavía no lo he visto”, dijo entre lágrimas Anna Reta a Univision 62.