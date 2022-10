Esta medida busca garantizar los derechos de los inquilinos en Austin

La ley estatal dice que un arrendador no puede disminuir los servicios, desalojarlo o no renovar su contrato de arrendamiento si el motivo es que solicitó una reparación o se quejó ante una agencia gubernamental.

También es importante destacar que, de acuerdo con expertos, una violación de código no incluye un daño estético como manchas en paredes. Si no, se recomienda que antes de hacer una denununcia, llamar a un experto para que verifique si el hogar tiene moho.