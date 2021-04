Autoridades de Austin extienden mandato de uso de mascarillas hasta el 18 de mayo

"A medida que más personas se vacunen en nuestra área, podemos pasar a requisitos más indulgentes para esas personas. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado la inmunidad colectiva en nuestra comunidad. Para llegar allí, necesitamos que más personas adquieran inmunidad, por lo que alentamos a las personas a que se vacunen cuando estén disponibles ”, dijo el doctor Mark Escott, autoridad de salud interina del condado de Austin-Travis.

Si una persona está completamente vacunada, no es necesario que se ponga en cuarentena después de una exposición si no experimenta síntomas o use una cubierta facial en cualquier entorno que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), sea apropiado para individuos o grupos de individuos que estén completamente vacunados.