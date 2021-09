Música en vivo en Austin: Top de los lugares que no te puedes perder

Si tu idea de uno de los mejores lugares para escuchar música en vivo en Austin está fija en la música country, no te puedes perder The Broken Spole. Este es el lugar por excelencia de la música texana en Austin -o sea, es un honky tonk- desde 1964: aquí podrás comer BBQ, pollo frito y hamburguesas, escuchar música en vivo y bailar el género country (si no sabes esto último, te lo enseñarán en clases a las 8 p.m.).