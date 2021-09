¿Dónde ir de compras en Austin?, estos son los mejores lugares de la ciudad

Como es de esperarse en una metrópolis que supera el millón de habitantes, en Austin no faltan los grandes centros comerciales o malls. El más grande es Barton Creek Square (2901 Capital of Texas Hwy.), un modernocentro comercial que acaba de ser renovado y que tiene más de 180 tiendas, entre las que se incluyen Dillard’s, The Children’s Place y Forever 21, entre otras. Si viajas con chicos, o con personas en su segunda juventud, este mall tiene una novedosa zona de reunión para que descansen, o se entretengan sino quieren entrar contigo a las tiendas. Se llama DWELL Space y consiste en cómodas áreas de descanso con televisores, así como espacios de trabajo con estaciones de carga.