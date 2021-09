Top de los mejores hoyos para bañarse y nadar en Austin

Para conocer la maravilla natural más impactante cerca de Austin, debes conducir 40 minutos hasta el estacionamiento del Hamilton Pool Preserve, desde donde caminarás 30 minutos por un sendero angosto y rocoso a la sombra de la vegetación -no uses slippers- hasta desembocar en un semicírculo gigante de pared de roca con miles de estalagmitas, desde cuyo centro c ae un angosto salto de agua de 50 pies formando una piscina natural oval esmeralda. Aquí el techo de una descomunal caverna de caliza colapsó, generando este insólito paisaje -a la vez paradisiaco- donde podrás nadar en un contexto semiselvático.