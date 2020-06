Lo que debes saber sobre las serpientes en Texas durante el verano

AUSTIN, Texas- Las serpientes juegan un papel importante en el ecosistema y con la llegada del verano, estos reptiles salen para buscar fuentes de calor. El estado tiene 105 especies diferentes y la gran mayoría no son venenosas.

Según el departamento, es más probable que la serpiente que veas no sea una de las especies venenosas por lo que piden que no las lastimes. La agencia indica que si ves una peligrosa o no sabes identificarla, simplemente aléjate de ella.