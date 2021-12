“La gente empezó apoyarme”: Mexicana en Texas usa TikTok para compartir sus recetas y vender tamales

“Mi hija y mi yerno me decían que iniciara un TikTok, pero yo no me atrevía. Haciendo unos tamales de Guatemala decidimos hacer el TikTok y allí fue cómo empezamos y arrancamos. Empezamos hacer platillos… la gente empezó apoyarme y ya tengo ahorita 30,400 seguidores”, dijo Juncos.