Le niegan visa humanitaria a madre de joven hondureño que quedó en estado crítico tras accidente

“Mi hermana no le dieron ninguna razón. Hicieron el proceso, analizaron sus documentos y le dijeron que fue negada. Mi hermana quiere saber, pero no le dijeron”, indicó a Aida Sandoval, tía del joven, a Univision 62.

“No tenemos un plan. Ya ahorita no sé que hacer hacer. Él quedó en estado vegetativo, según los doctores. Él ya no responde y no sabemos qué vamos hacer cuando el hospital diga que ya se tiene que ir”, dijo Sandoval.