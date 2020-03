La policía de Austin no te detendrá para preguntarte si eres empleado esencial

AUSTIN, Texas- El alcalde de Austin, Steve Adler, firmó una medida de “shelter in place” o toque de queda para disminuir los casos de coronavirus en la región, que más tarde indicó es una orden de quedarse en casa. En entrevista con Texas Tribune, Adler indicó que las autoridades no detendrán a los conductores a preguntarles hacia dónde van o si son empleados esenciales.

Sin embargo, Adler indicó que en “la orden no hay nada que evite que los barberos o salones de belleza operen porque no hemos implementado otras medidas. Pero no debe estar pasando, no deben trabajar tan cerca uno del otro”.