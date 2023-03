"No hizo el reporte": Madre de joven hispana atropellada en Austin expresa estar indignada con el trabajo de la policía

Austin, TEXAS - El sábado, 18 de marzo, una joven hispana llamada Yaneisy Lua, de 26 años, paseaba por la ciudad de Austin en una scooter eléctrica luego de asistir a un concierto en festival de South by Southwest (SXSW). Pero la noche tomó un giro, Lua fue atropellada por un conductor no identificado quien se fue a la fuga y no paró a rendir ayuda.