“Ser indigente es una adicción”: Hispano de Austin narra que vivió 20 años en las calles

“Yo estuve en las calles por 20 años, me quedaba aquí y allá. Pero al mismo tiempo andaba en las calles por mi adicción. Mi adicción fue la que me llevo a las calles, y ahí ya no quise salir de las calles. Porque todo el dinero que agarraba lo usaba en las drogas”, indicó Contreras.

“La conversación ahí es de agarrar casa, casi todos hablan eso. Pero mucho de ellos, les dan la casa y a los meses la dejan y le voy a decir por qué… porque ‘homeless’ es una adicción también. Yo me acuerdo que los primeros meses me salía a las 3 de la mañana porque no me hallaba estar en una casa”, narró.