ICE detiene a padre de seis hijos mientras conducía a su trabajo en Texas

“Es muy duro más porque no estuvo en el nacimiento de nuestra niña, él siempre estuvo en todos (los nacimientos)”, dijo su esposa.

“Yo me fui en la van y mi hija en la camioneta de ellos y cuando llegamos a donde él estaba, (nos dimos cuenta) que no era policía era inmigración y pues ya no pude hacer nada porque ya los tenían en las camionetas. Se llevaron a él y dos trabajadores”, recordó.