“¿Huyó de casa o desapareció?”: Esta es la diferencia de cómo la Policía investiga estos casos de menores

Estefani Ulloa, de 12 años, se fue de su casa en Austin con una amiga el 30 de agosto. Desde entonces, su madre no sabe de ella .

“(Me preocupa) que ande con personas, no sé mayores o personas que no sean buena influencia para ella”, indicó la Yoseline Ulloa, madre de la menor. La mujer indicó que la niña se escapó de su residencia y hasta la fecha no sabe dónde está.