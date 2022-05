Gobernador Abbott señala la salud mental en respuesta al tiroteo: un experto asegura que no hay conexión

“ No existe una relación fuerte entre la enfermedad mental y la violencia. No debemos usar la enfermedad mental como chivo expiatorio…hacer un mejor trabajo para abordar la salud mental no terminará ni reducirá sustancialmente los tiroteos masivos. Deberíamos abordar la salud mental porque salva vidas que de otro modo podrían perderse por suicidio y otras condiciones”, indicó Hansch.